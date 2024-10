Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,91 Prozent leichter bei 3 337,31 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 551,019 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,254 Prozent auf 3 359,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 367,85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 330,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 359,30 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 2,84 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 334,47 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 03.07.2024, bei 3 333,58 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 03.10.2023, bei 2 963,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,383 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit PNE (+ 2,15 Prozent auf 12,36 EUR), Nagarro SE (+ 2,07 Prozent auf 88,75 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,77 Prozent auf 65,50 EUR), Nordex (+ 0,39 Prozent auf 13,01 EUR) und 1&1 (+ 0,30 Prozent auf 13,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Eckert Ziegler (-7,85 Prozent auf 42,26 EUR), EVOTEC SE (-1,96 Prozent auf 6,00 EUR), Infineon (-1,88 Prozent auf 30,06 EUR), SMA Solar (-1,85 Prozent auf 17,54 EUR) und SAP SE (-1,57 Prozent auf 200,55 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 427 779 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,316 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die 1&1-Aktie weist mit 7,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

