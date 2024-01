Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus

Der Dow Jones fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,53 Prozent schwächer bei 37 393,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 11,133 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,599 Prozent fester bei 37 818,05 Punkten in den Handel, nach 37 592,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 37 543,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37 324,59 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Wert von 37 305,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 984,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, notierte der Dow Jones bei 34 302,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,852 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 37 825,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 249,24 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 0,58 Prozent auf 357,77 USD), Procter Gamble (+ 0,54 Prozent auf 151,42 USD), Microsoft (+ 0,51 Prozent auf 390,47 USD), UnitedHealth (+ 0,31 Prozent auf 523,12 USD) und Walmart (+ 0,22 Prozent auf 161,68 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-4,50 Prozent auf 207,90 USD), JPMorgan Chase (-2,42 Prozent auf 164,96 USD), Apple (-2,38 Prozent auf 181,50 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,23 Prozent auf 22,75 USD) und Nike (-1,93 Prozent auf 103,03 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 2 244 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,643 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

