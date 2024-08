Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab

Am Montag verliert der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 2,45 Prozent auf 38 764,57 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,500 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,851 Prozent auf 40 075,33 Punkte an der Kurstafel, nach 39 737,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 39 056,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38 499,27 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 05.07.2024, bei 39 375,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der Dow Jones mit 38 675,68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 35 065,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,78 Prozent nach oben. Bei 41 376,00 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell 3M (-0,27 Prozent auf 124,90 USD), Walt Disney (-0,64 Prozent auf 89,00 USD), Caterpillar (-1,06 Prozent auf 317,46 USD), Home Depot (-1,12 Prozent auf 351,44 USD) und Salesforce (-1,50 Prozent auf 240,30 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Intel (-6,01 Prozent auf 20,19 USD), Amazon (-4,09 Prozent auf 161,04 USD), Apple (-4,01 Prozent auf 211,05 USD), Cisco (-3,47 Prozent auf 45,04 USD) und Visa (-3,47 Prozent auf 257,33 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 23 421 993 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,090 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,96 zu Buche schlagen. Mit 6,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at