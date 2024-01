Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 16:02 Uhr um 0,24 Prozent auf 37 272,12 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 11,169 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,354 Prozent höher bei 37 493,54 Punkten, nach 37 361,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 37 190,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 37 281,86 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,591 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der Dow Jones 37 305,16 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 33 997,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 910,85 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,17 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 37 825,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 190,29 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,14 Prozent auf 204,81 USD), Travelers (+ 1,02 Prozent auf 198,72 USD), UnitedHealth (+ 0,85 Prozent auf 523,58 USD), Visa (+ 0,31 Prozent auf 266,07 USD) und Merck (+ 0,13 Prozent auf 118,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Intel (-2,95 Prozent auf 45,67 USD), Caterpillar (-2,29 Prozent auf 280,65 USD), Apple (-1,67 Prozent auf 180,56 USD), Dow (-1,39 Prozent auf 52,36 USD) und Salesforce (-1,34 Prozent auf 265,58 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 773 842 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,655 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,96 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

