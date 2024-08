Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1,30 Prozent schwächer bei 40 313,82 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,951 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,181 Prozent auf 40 768,88 Punkte an der Kurstafel, nach 40 842,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 41 096,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 40 282,04 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,865 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, wies der Dow Jones 39 169,52 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 903,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35 630,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,89 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 1,87 Prozent auf 163,77 USD), Walmart (+ 1,06 Prozent auf 69,37 USD), Verizon (+ 0,96 Prozent auf 40,91 USD), Coca-Cola (+ 0,84 Prozent auf 67,30 USD) und Amgen (+ 0,84 Prozent auf 335,25 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-6,06 Prozent auf 179,05 USD), Caterpillar (-3,95 Prozent auf 332,52 USD), Chevron (-3,48 Prozent auf 154,88 USD), Intel (-3,12 Prozent auf 29,78 USD) und Travelers (-2,19 Prozent auf 211,71 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 158 449 Aktien gehandelt. Mit 3,102 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at