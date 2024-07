Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Start im Minus

Am Freitag steht der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,40 Prozent im Minus bei 40 503,97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,309 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,21 Prozent auf 41 156,56 Punkte an der Kurstafel, nach 40 665,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 40 401,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 40 626,16 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,911 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, einen Stand von 38 834,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, lag der Dow Jones bei 37 986,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, stand der Dow Jones noch bei 35 061,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,39 Prozent zu Buche. 41 376,00 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1,85 Prozent auf 126,55 USD), Goldman Sachs (+ 0,62 Prozent auf 489,23 USD), Apple (+ 0,55 Prozent auf 225,41 USD), JPMorgan Chase (+ 0,54 Prozent auf 211,12 USD) und Coca-Cola (+ 0,21 Prozent auf 65,33 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Travelers (-5,06 Prozent auf 209,43 USD), Intel (-3,41 Prozent auf 33,68 USD), American Express (-2,75 Prozent auf 242,34 USD), Dow (-1,06 Prozent auf 54,19 USD) und Verizon (-0,93 Prozent auf 41,68 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 938 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,158 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,20 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

