Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 20 185,87 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,429 Prozent auf 20 154,83 Punkte an der Kurstafel, nach 20 241,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 20 195,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 142,18 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wies der NASDAQ 100 19 237,30 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 11.07.2024, einen Stand von 20 211,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 241,12 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 22,01 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. 16 249,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Fastenal (+ 3,84 Prozent auf 72,68 USD), Atlassian A (+ 3,47 Prozent auf 190,39 USD), Old Dominion Freight Line (+ 1,45 Prozent auf 197,42 USD), PayPal (+ 1,32 Prozent auf 80,03 USD) und Airbnb (+ 1,24 Prozent auf 134,46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-8,49 Prozent auf 218,49 USD), Broadcom (-3,92 Prozent auf 178,41 USD), Constellation Energy (-2,30 Prozent auf 256,27 USD), Align Technology (-2,16 Prozent auf 224,69 USD) und Lucid (-1,05 Prozent auf 3,30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 492 621 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,191 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die JDcom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 4,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at