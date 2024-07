Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,03 Prozent auf 18 641,30 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent fester bei 18 659,25 Punkten, nach 18 647,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 18 605,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 671,07 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 343,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 442,20 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 11.07.2023, den Stand von 13 760,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 26,25 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Ebix (+ 35,48 Prozent auf 0,00 USD), Methode Electronics (+ 30,83 Prozent auf 12,35 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10,33 Prozent auf 0,44 USD), MicroStrategy (+ 7,47 Prozent auf 1 403,32 USD) und Cerus (+ 6,95 Prozent auf 2,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-3,59 Prozent auf 11,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (-3,46 Prozent auf 0,15 USD), JetBlue Airways (-3,32 Prozent auf 5,53 USD), Dixie Group (-2,65 Prozent auf 0,59 USD) und Allscripts Healthcare Solutions (-2,30 Prozent auf 9,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 149 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,237 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Ebix-Aktie hat mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, die höchste im Index.

