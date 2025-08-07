Apple Aktie

188,20EUR 4,88EUR 2,66%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 13:59:56

Apple Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Apple auf "Halten" mit einem fairen Wert von 215 US-Dollar belassen. "Donald erfreut Donald", titelte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, denn der Apple-Chef Timothy Donald Cook habe dem US-Präsidenten Donald Trump ein 100 Milliarden US-Dollar schweres "US-Investitionsgeschenk" überreicht. Damit stiegen die Chancen, dass wichtige Produkte wie das iPhone weiterhin von Strafzöllen verschont bleiben./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:28 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:31 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Halten
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 213,25 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 219,76 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten