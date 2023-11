Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

Der NASDAQ Composite erlitt am Abend Verluste.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,22 Prozent leichter bei 13 767,74 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,378 Prozent auf 13 745,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 798,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 13 687,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 805,11 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2023, den Stand von 13 407,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 644,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11 323,33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 32,55 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit American Superconductor (+ 6,34 Prozent auf 8,22 USD), Henry Schein (+ 5,35 Prozent auf 67,50 USD), Ultralife Batteries (+ 5,14 Prozent auf 7,98 USD), DexCom (+ 4,57 Prozent auf 98,35 USD) und PetMed Express (+ 3,76 Prozent auf 7,45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Arundel (-22,73 Prozent auf 0,17 CHF), Enzon Pharmaceuticals (-6,67 Prozent auf 0,14 USD), Sify (-5,48 Prozent auf 1,38 USD), Dixie Group (-5,16 Prozent auf 0,57 USD) und Ebix (-4,78 Prozent auf 3,39 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11 552 626 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,711 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 50,52 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at