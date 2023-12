Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,18 Prozent leichter bei 37 179,89 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,048 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,356 Prozent tiefer bei 37 115,63 Punkten, nach 37 248,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 295,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 092,02 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 2,55 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 15.11.2023, den Wert von 34 991,21 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, bei 34 618,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 202,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 12,20 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 37 295,62 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,72 Prozent auf 263,22 USD), Intel (+ 2,00 Prozent auf 46,09 USD), Salesforce (+ 1,32 Prozent auf 260,60 USD), Microsoft (+ 1,03 Prozent auf 369,69 USD) und American Express (+ 0,72 Prozent auf 180,15 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Johnson Johnson (-1,57 Prozent auf 154,41 USD), Verizon (-1,36 Prozent auf 37,36 USD), McDonalds (-1,28 Prozent auf 286,32 USD), UnitedHealth (-1,03 Prozent auf 528,75 USD) und Coca-Cola (-1,00 Prozent auf 58,45 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 21 486 462 Aktien gehandelt. Mit 2,800 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,55 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

