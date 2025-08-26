Zurückhaltung in New York: So performt der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,01 Prozent auf 45 276,09 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,394 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,713 Prozent stärker bei 45 605,25 Punkten in den Handel, nach 45 282,47 Punkten am Vortag.

Bei 45 311,52 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 45 192,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 44 901,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der Dow Jones auf 41 603,07 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 41 240,52 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 757,84 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2,31 Prozent auf 232,11 USD), Cisco (+ 1,15 Prozent auf 67,91 USD), NVIDIA (+ 0,83 Prozent auf 181,30 USD), American Express (+ 0,72 Prozent auf 318,06 USD) und IBM (+ 0,70 Prozent auf 241,10 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-1,86 Prozent auf 243,25 USD), Johnson Johnson (-1,24 Prozent auf 176,20 USD), Nike (-0,85 Prozent auf 78,50 USD), Verizon (-0,79 Prozent auf 43,88 USD) und Chevron (-0,72 Prozent auf 157,06 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 11 581 330 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,736 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

