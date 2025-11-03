Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert

Der Dow Jones zeigt sich am ersten Tag der Woche leichter.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,42 Prozent schwächer bei 47 361,93 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,929 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,204 Prozent auf 47 659,96 Punkte an der Kurstafel, nach 47 562,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 47 697,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47 135,96 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 03.10.2025, den Stand von 46 758,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43 588,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 42 052,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 11,72 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 4,71 Prozent auf 255,73 USD), NVIDIA (+ 3,75 Prozent auf 210,08 USD), Cisco (+ 1,82 Prozent auf 74,44 USD), Boeing (+ 1,55 Prozent auf 204,13 USD) und American Express (+ 0,34 Prozent auf 361,94 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-2,94 Prozent auf 83,45 USD), UnitedHealth (-2,83 Prozent auf 331,88 USD), Nike (-2,66 Prozent auf 62,87 USD), 3M (-2,05 Prozent auf 163,09 USD) und Honeywell (-1,96 Prozent auf 197,39 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 605 205 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,265 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,47 zu Buche schlagen. Mit 6,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at