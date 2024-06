Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der CAC 40 verlor zum Handelsende an Wert.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent auf 7 628,57 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,354 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,237 Prozent leichter bei 7 653,14 Punkten in den Handel, nach 7 671,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 673,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 601,82 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,19 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 141,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 179,72 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, stand der CAC 40 bei 7 260,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 1,30 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind derzeit EssilorLuxottica (+ 2,09 Prozent auf 209,49 EUR), Danone (+ 2,07 Prozent auf 58,59 EUR), Engie (ex GDF Suez) (+ 1,32 Prozent auf 13,73 EUR), Kering (+ 1,27 Prozent auf 319,53 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,50 Prozent auf 717,75 EUR). Unter den schwächsten CAC 40-Aktien befinden sich hingegen Saint-Gobain (-2,24 Prozent auf 73,89 EUR), BNP Paribas (-1,43 Prozent auf 59,40 EUR), Carrefour (-1,37 Prozent auf 13,79 EUR), Schneider Electric (-1,10 Prozent auf 226,78 EUR) und VINCI (-1,03 Prozent auf 101,17 EUR).

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 9 518 425 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 351,808 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at