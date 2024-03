Zurückhaltung in Paris: CAC 40 sackt zum Start ab

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent auf 7 929,24 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,494 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,002 Prozent fester bei 7 934,35 Punkten in den Handel, nach 7 934,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 935,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 924,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Wert von 7 592,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 332,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 7 348,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,29 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 7 977,68 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Crédit Agricole-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 422,240 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at