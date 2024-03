Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,01 Prozent auf 7 931,92 Punkte nach unten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,497 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,089 Prozent tiefer bei 7 925,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 932,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7 919,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 931,92 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,031 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 06.02.2024, den Wert von 7 638,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 435,99 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 7 373,21 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,33 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 7 977,68 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Crédit Agricole-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 418,948 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at