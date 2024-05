Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge

Der Handel in Wien verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 1 798,02 Punkten ab. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 1 798,89 Punkte an der Kurstafel, nach 1 798,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 812,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 797,58 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,03 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 03.04.2024, mit 1 781,47 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 729,13 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 608,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,90 Prozent nach oben. 1 812,68 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 2,83 Prozent auf 14,52 EUR), UBM Development (+ 2,62 Prozent auf 19,60 EUR), Wienerberger (+ 2,26 Prozent auf 34,34 EUR), Semperit (+ 1,75 Prozent auf 11,60 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,10 Prozent auf 20,22 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Raiffeisen (-2,29 Prozent auf 16,65 EUR), Addiko Bank (-1,69 Prozent auf 17,50 EUR), Rosenbauer (-1,68 Prozent auf 29,30 EUR), Erste Group Bank (-0,89 Prozent auf 44,67 EUR) und EVN (-0,87 Prozent auf 28,55 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 649 261 Aktien gehandelt. Mit 24,875 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

