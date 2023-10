Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus

So bewegt sich der SLI morgens.

Um 09:12 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,52 Prozent auf 1 711,42 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,515 Prozent auf 1 711,57 Punkte an der Kurstafel, nach 1 720,43 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 711,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 709,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,29 Prozent zu. Der SLI stand vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 1 730,96 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2023, einen Stand von 1 723,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, erreichte der SLI einen Stand von 1 525,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 0,89 Prozent auf 254,90 CHF), Swisscom (+ 0,51 Prozent auf 548,00 CHF), Lonza (+ 0,44 Prozent auf 436,00 CHF), Novartis (+ 0,31 Prozent auf 89,40 CHF) und Lindt (+ 0,26 Prozent auf 9 755,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Richemont (-4,96 Prozent auf 108,25 CHF), Swatch (I) (-2,48 Prozent auf 228,30 CHF), ams (-1,59 Prozent auf 3,90 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 455,10 CHF) und Schindler (-1,26 Prozent auf 184,50 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 253 426 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 273,510 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

