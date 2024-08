Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich

So bewegte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsschluss.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,47 Prozent fester bei 4 907,85 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,164 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,109 Prozent auf 4 890,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 887,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 918,85 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 4 916,80 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 5 037,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 266,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,75 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,21 Prozent auf 36,55 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,01 Prozent auf 3,67 EUR), Enel (+ 1,62 Prozent auf 6,73 EUR), Stellantis (+ 1,51 Prozent auf 14,97 EUR) und BMW (+ 1,49 Prozent auf 84,46 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-0,47 Prozent auf 195,62 EUR), Infineon (+ 0,26 Prozent auf 32,20 EUR), Deutsche Börse (+ 0,28 Prozent auf 197,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 25,19 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,50 Prozent auf 97,00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 954 740 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,091 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at