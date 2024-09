Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Donnerstagnachmittag steigen

Der DAX verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 15:42 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 18 638,02 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,795 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,283 Prozent leichter bei 18 539,15 Punkten, nach 18 591,85 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 651,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 536,56 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,46 Prozent nach unten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 17 339,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, notierte der DAX bei 18 575,94 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 05.09.2023, einen Stand von 15 771,71 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 11,14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Bayer (+ 4,55 Prozent auf 29,16 EUR), Deutsche Bank (+ 3,77 Prozent auf 15,03 EUR), RWE (+ 3,00 Prozent auf 33,28 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,67 Prozent auf 33,09 EUR) und Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 13,01 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-2,48 Prozent auf 510,40 EUR), Siemens Healthineers (-1,60 Prozent auf 50,38 EUR), Symrise (-1,58 Prozent auf 118,60 EUR), Brenntag SE (-1,20 Prozent auf 65,90 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-1,20 Prozent auf 131,98 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 4 176 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 231,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

