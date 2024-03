Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen DAX nachmittags steigen

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,11 Prozent höher bei 18 007,87 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,815 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 17 987,91 Punkte an der Kurstafel, nach 17 987,49 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 044,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 955,69 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,399 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2024, den Wert von 17 068,43 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.12.2023, den Wert von 16 733,05 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 14 933,38 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,39 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 044,49 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit BASF (+ 2,55 Prozent auf 51,89 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,20 Prozent auf 168,50 EUR), Covestro (+ 2,13 Prozent auf 49,98 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 176,20 EUR) und EON SE (+ 1,33 Prozent auf 12,56 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 476,50 EUR), Continental (-2,02 Prozent auf 67,32 EUR), Siemens Healthineers (-1,86 Prozent auf 54,96 EUR), Infineon (-1,77 Prozent auf 30,76 EUR) und Henkel vz (-1,62 Prozent auf 71,86 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 4 905 890 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 201,019 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at