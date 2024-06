Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsende

Am Montag steht der DAX via XETRA zum Handelsende 0,61 Prozent im Plus bei 18 610,27 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,796 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 503,79 Zählern und damit 0,032 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 497,94 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 697,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 503,79 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.05.2024, lag der DAX noch bei 18 001,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 17 735,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 16 051,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,98 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 533,30 EUR), RWE (+ 2,30 Prozent auf 35,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,18 Prozent auf 25,36 EUR), Hannover Rück (+ 2,02 Prozent auf 232,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,63 Prozent auf 40,01 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Brenntag SE (-1,67 Prozent auf 64,88 EUR), Commerzbank (-1,00 Prozent auf 15,39 EUR), BASF (-0,98 Prozent auf 47,94 EUR), Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 239,30 EUR) und Siemens Healthineers (-0,82 Prozent auf 52,94 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7 487 998 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 193,713 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at