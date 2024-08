Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zu

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 1,60 Prozent höher bei 17 594,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 17 317,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 598,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 18 504,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 07.05.2024, einen Stand von 18 440,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 16 005,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,08 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Continental (+ 6,36 Prozent auf 57,82 EUR), Sartorius vz (+ 3,23 Prozent auf 249,00 EUR), Infineon (+ 2,98 Prozent auf 30,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,76 Prozent auf 58,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,69 Prozent auf 95,58 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Commerzbank (-4,78 Prozent auf 12,55 EUR), Beiersdorf (-1,71 Prozent auf 129,15 EUR), Siemens Healthineers (-1,04 Prozent auf 48,30 EUR), Covestro (-0,34 Prozent auf 53,42 EUR) und adidas (-0,28 Prozent auf 212,60 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 6 531 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211,393 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,46 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at