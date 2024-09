Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Der LUS-DAX gönnte sich am Mittwoch eine Verschnaufpause.

Schlussendlich ging der LUS-DAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 18 339,50 Punkten aus dem Mittwochshandel.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 433,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 206,00 Zähler.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, mit 17 753,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, stand der LUS-DAX bei 18 389,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 11.09.2023, bei 15 828,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,53 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 16,55 Prozent auf 14,69 EUR), BMW (+ 3,04 Prozent auf 71,08 EUR), Porsche (+ 2,39 Prozent auf 66,78 EUR), Siemens Energy (+ 1,89 Prozent auf 25,39 EUR) und adidas (+ 1,77 Prozent auf 212,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-2,19 Prozent auf 27,01 EUR), Deutsche Bank (-1,81 Prozent auf 14,03 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 21,32 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,25 Prozent auf 33,07 EUR) und Hannover Rück (-0,83 Prozent auf 252,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 29 038 978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 224,645 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

