Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Am Mittwochmorgen geht es für den MDAX erneut nach oben.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent fester bei 26 856,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 242,377 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 26 784,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26 779,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 887,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 780,01 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,476 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, notierte der MDAX bei 26 300,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 995,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wurde der MDAX mit 27 104,83 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,067 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 1,29 Prozent auf 28,30 EUR), PUMA SE (+ 1,05 Prozent auf 48,09 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,87 Prozent auf 115,30 EUR), SMA Solar (+ 0,82 Prozent auf 46,72 EUR) und freenet (+ 0,71 Prozent auf 25,56 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Evonik (-5,02 Prozent auf 18,74 EUR), KION GROUP (-1,41 Prozent auf 41,96 EUR), KRONES (-1,26 Prozent auf 125,40 EUR), K+S (-0,60 Prozent auf 13,23 EUR) und Fraport (-0,46 Prozent auf 53,55 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 174 333 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 19,186 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at