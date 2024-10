Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

So bewegte sich der SDAX am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,41 Prozent höher bei 14 010,76 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 100,874 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 13 968,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 952,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 13 940,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 060,92 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,156 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 601,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 505,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, bewegte sich der SDAX bei 12 635,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,37 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Schaeffler (+ 6,82 Prozent auf 5,10 EUR), JOST Werke (+ 5,92 Prozent auf 44,75 EUR), EVOTEC SE (+ 4,22) Prozent auf 5,81 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,07 Prozent auf 44,44 EUR) und Mutares (+ 4,03 Prozent auf 24,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen SÜSS MicroTec SE (-13,56 Prozent auf 54,20 EUR), Amadeus Fire (-5,68 Prozent auf 83,00 EUR), pbb (-2,36 Prozent auf 5,38 EUR), Nagarro SE (-2,16 Prozent auf 93,05 EUR) und thyssenkrupp nucera (-1,83 Prozent auf 9,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 108 936 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,864 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at