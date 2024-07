Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der SDAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent höher bei 14 686,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 103,268 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,128 Prozent auf 14 686,62 Punkte an der Kurstafel, nach 14 667,82 Punkten am Vortag.

Bei 14 699,49 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 686,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,390 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.06.2024, den Stand von 15 049,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 348,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 549,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 6,26 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 4,96 Prozent auf 5,50 USD), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,27 Prozent auf 1,26 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,74 Prozent auf 16,40 EUR), PVA TePla (+ 1,49 Prozent auf 14,97 EUR) und BayWa (+ 1,35 Prozent auf 22,45 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SÜSS MicroTec SE (-3,05 Prozent auf 66,70 EUR), KWS SAAT SE (-2,06 Prozent auf 61,80 EUR), Fielmann (-1,59 Prozent auf 43,45 EUR), SGL Carbon SE (-1,19 Prozent auf 6,67 EUR) und adesso SE (-1,00 Prozent auf 89,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 174 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,447 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

2024 weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at