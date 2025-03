Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags

Der SDAX gewinnt heute an Fahrt.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,90 Prozent aufwärts auf 15 255,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 95,086 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,512 Prozent höher bei 15 196,34 Punkten, nach 15 118,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 15 185,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 263,74 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2025, notierte der SDAX bei 14 735,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 174,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.03.2024, wurde der SDAX auf 13 999,95 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,85 Prozent nach oben. Bei 15 847,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 599,16 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 4,70 Prozent auf 30,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,69 Prozent auf 36,80 EUR), PVA TePla (+ 4,29 Prozent auf 13,37 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,23 Prozent auf 55,40 EUR) und ATOSS Software (+ 3,74 Prozent auf 127,60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Stabilus SE (-1,54 Prozent auf 28,75 EUR), Ceconomy St (-1,02 Prozent auf 3,31 EUR), Douglas (-1,01 Prozent auf 14,77 EUR), Dürr (-0,58 Prozent auf 23,96 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0,56 Prozent auf 6,18 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 346 385 Aktien gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie weist im SDAX mit 9,412 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at