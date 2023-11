Zuversicht in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag

Am Donnerstag notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,51 Prozent stärker bei 12 920,56 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 103,606 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,285 Prozent auf 12 764,76 Punkte an der Kurstafel, nach 12 728,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 12 764,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 920,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,566 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 588,77 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 09.08.2023, bei 13 364,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, betrug der SDAX-Kurs 11 896,58 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,92 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 11,33 Prozent auf 33,50 EUR), CANCOM SE (+ 10,50 Prozent auf 27,16 EUR), GRENKE (+ 9,93 Prozent auf 22,15 EUR), Fielmann (+ 7,48 Prozent auf 42,82 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 6,57 Prozent auf 21,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Energiekontor (-9,55 Prozent auf 68,20 EUR), ADTRAN (-2,04 Prozent auf 5,28 USD), Wacker Neuson SE (-1,88 Prozent auf 17,72 EUR), Schaeffler (-1,46 Prozent auf 5,06 EUR) und SFC Energy (-1,26 Prozent auf 18,78 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 109 368 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,290 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

In diesem Jahr hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die pbb-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

