Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus

Am Montag springt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,14 Prozent auf 3 322,12 Punkte an. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 515,570 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 5,79 Prozent auf 3 094,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 284,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 323,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 094,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 3 286,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, stand der TecDAX bei 3 216,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, notierte der TecDAX bei 3 227,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,074 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 094,31 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 11,02 Prozent auf 67,50 EUR), EVOTEC SE (+ 3,93 Prozent auf 8,87 EUR), AIXTRON SE (+ 3,81 Prozent auf 20,99 EUR), Nagarro SE (+ 3,64 Prozent auf 79,80 EUR) und Infineon (+ 2,75 Prozent auf 34,01 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-0,99 Prozent auf 34,16 EUR), freenet (-0,69 Prozent auf 25,74 EUR), Sartorius vz (-0,62 Prozent auf 207,80 EUR), Nemetschek SE (-0,33 Prozent auf 89,65 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,22 Prozent auf 44,66 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 877 402 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

