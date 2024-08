Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Freitagshandels zu

Der TecDAX befand sich am Freitag im Aufwind.

Der TecDAX gewann im XETRA-Handel schlussendlich 0,22 Prozent auf 3 343,46 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 534,536 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,020 Prozent auf 3 336,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 336,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 351,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 320,25 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,033 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 3 343,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, stand der TecDAX bei 3 449,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 120,48 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,568 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 6,73 Prozent auf 5,87 EUR), Energiekontor (+ 3,01 Prozent auf 58,20 EUR), 1&1 (+ 2,09) Prozent auf 13,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,84 Prozent auf 63,70 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,55 Prozent auf 44,58 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SÜSS MicroTec SE (-3,24 Prozent auf 53,80 EUR), Nemetschek SE (-1,09 Prozent auf 90,50 EUR), Elmos Semiconductor (-0,89 Prozent auf 77,70 EUR), ATOSS Software (-0,71 Prozent auf 140,80 EUR) und Siltronic (-0,47 Prozent auf 74,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 954 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 229,217 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,82 zu Buche schlagen. Mit 7,27 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at