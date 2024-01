Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch steht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,67 Prozent im Plus bei 3 343,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 493,833 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,373 Prozent stärker bei 3 300,90 Punkten, nach 3 288,63 Punkten am Vortag.

Bei 3 299,48 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 351,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,01 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 3 324,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, wies der TecDAX einen Wert von 2 873,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, stand der TecDAX noch bei 3 171,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,567 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 6,78 Prozent auf 35,11 EUR), SAP SE (+ 6,56 Prozent auf 159,16 EUR), JENOPTIK (+ 6,30 Prozent auf 29,34 EUR), AIXTRON SE (+ 4,93 Prozent auf 36,00 EUR) und Nordex (+ 2,84 Prozent auf 9,77 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Siltronic (-1,57 Prozent auf 90,75 EUR), Energiekontor (-1,54 Prozent auf 76,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,25 Prozent auf 20,62 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,10 Prozent auf 39,58 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,47 Prozent auf 2,35 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 613 357 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 175,853 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die freenet-Aktie hat mit 10,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at