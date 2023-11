Zuversicht in Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,04 Prozent höher bei 3 003,75 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 436,545 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,236 Prozent auf 2 965,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 972,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 005,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 964,51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der TecDAX bei 2 999,47 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 08.08.2023, einen Stand von 3 121,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2 942,82 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,34 Prozent zu Buche. Bei 3 350,46 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 7,23 Prozent auf 17,64 EUR), Nordex (+ 5,04 Prozent auf 10,85 EUR), Kontron (+ 4,69 Prozent auf 21,88 EUR), SMA Solar (+ 3,46 Prozent auf 53,85 EUR) und Bechtle (+ 2,23 Prozent auf 44,50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil United Internet (-2,87 Prozent auf 20,34 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,91 Prozent auf 35,88 EUR), Siltronic (-1,66 Prozent auf 82,80 EUR), Telefonica Deutschland (-0,17 Prozent auf 2,35 EUR) und Infineon (-0,15 Prozent auf 29,46 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 25 095 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 150,564 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Die SMA Solar-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at