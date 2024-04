Zuversicht in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,91 Prozent stärker bei 7 995,58 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,529 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 923,80 Punkten in den Handel, nach 7 923,80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 923,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 044,98 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, lag der FTSE 100 bei 7 747,81 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 7 624,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 824,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,55 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 044,98 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 7,61 Prozent auf 6,23 GBP), Glencore (+ 5,10 Prozent auf 4,86 GBP), Anglo American (+ 3,67 Prozent auf 22,02 GBP), BP (+ 3,67 Prozent auf 5,39 GBP) und SSE (+ 3,64 Prozent auf 16,67 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil easyJet (-4,25 Prozent auf 5,27 GBP), Ocado Group (-3,62 Prozent auf 3,57 GBP), JD Sports Fashion (-3,14 Prozent auf 1,19 GBP), StJamess Place (-3,12 Prozent auf 4,16 GBP) und Rightmove (-2,46 Prozent auf 5,23 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 139 436 721 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 215,691 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at