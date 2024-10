Zuversicht in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 zeigte am Donnerstagabend eine positive Tendenz.

Der FTSE 100 legte im LSE-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent auf 8 385,13 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,551 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 329,07 Punkten in den Handel, nach 8 329,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 322,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 395,58 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8 309,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 187,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 675,21 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,59 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 8,77 Prozent auf 3,71 GBP), StJamess Place (+ 4,72 Prozent auf 8,55 GBP), Melrose Industries (+ 4,01 Prozent auf 4,49 GBP), Informa (+ 3,93 Prozent auf 8,41 GBP) und Anglo American (+ 3,41 Prozent auf 23,38 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil RS Group (-2,72 Prozent auf 7,32 GBP), United Utilities (-1,85 Prozent auf 10,86 GBP), Rio Tinto (-1,85 Prozent auf 49,46 GBP), Smiths (-1,75 Prozent auf 16,26 GBP) und Croda International (-1,66 Prozent auf 37,40 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 123 184 405 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 219,774 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

