Zuversicht in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen

Um 17:58 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,21 Prozent auf 16 564,60 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,56 Prozent stärker bei 16 622,31 Punkten, nach 16 366,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 519,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 709,81 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 5,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der NASDAQ Composite bei 18 352,76 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2024, einen Stand von 16 332,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13 994,40 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 12,18 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell OraSure Technologies (+ 7,18 Prozent auf 4,63 USD), Netflix (+ 3,38 Prozent auf 630,17 USD), Amazon (+ 2,90 Prozent auf 166,63 USD), Apple (+ 2,88 Prozent auf 213,19 USD) und Pinnacle Financial Partners (+ 1,75 Prozent auf 86,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Monro Muffler Brake (+ 0,00 Prozent auf 26,36 USD), NVIDIA (+ 1,00 Prozent auf 105,29 USD), Credit Acceptance (+ 1,14 Prozent auf 476,14 USD), Cathay General Bancorp (+ 1,17 Prozent auf 40,54 USD) und United Therapeutics (+ 1,52 Prozent auf 326,84 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24 092 990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,915 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr weist die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

