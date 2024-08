Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Der Dow Jones befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,13 Prozent auf 40 459,74 Punkte an. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,407 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,519 Prozent auf 39 800,59 Punkte an der Kurstafel, nach 40 008,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 40 536,67 Punkte, das Tagestief hingegen 40 295,74 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 2,28 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, lag der Dow Jones noch bei 40 211,72 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2024, den Stand von 39 908,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 946,39 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,28 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 376,00 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 7,33 Prozent auf 48,77 USD), Walmart (+ 6,66 Prozent auf 73,23 USD), Amazon (+ 4,07 Prozent auf 177,02 USD), Nike (+ 3,73 Prozent auf 81,45 USD) und Intel (+ 3,59 Prozent auf 20,64 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Verizon (-1,65 Prozent auf 40,23 USD), Procter Gamble (-1,16 Prozent auf 166,85 USD), UnitedHealth (-0,55 Prozent auf 576,46 USD), Merck (-0,45 Prozent auf 113,07 USD) und Coca-Cola (+ 0,04 Prozent auf 68,61 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 585 484 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3,054 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

