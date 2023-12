Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

So bewegte sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0,43 Prozent auf 37 545,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,978 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,098 Prozent leichter bei 37 349,27 Punkten, nach 37 385,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 37 617,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 37 371,83 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bei 35 390,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2023, lag der Dow Jones noch bei 33 618,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, wurde der Dow Jones auf 33 203,93 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 13,31 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 37 641,30 Punkte. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 5,21 Prozent auf 50,50 USD), Caterpillar (+ 1,81 Prozent auf 295,63 USD), 3M (+ 1,67 Prozent auf 108,11 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,49 Prozent auf 26,61 USD) und Honeywell (+ 1,17 Prozent auf 208,04 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Apple (-0,28 Prozent auf 193,05 USD), Walmart (-0,15 Prozent auf 156,41 USD), Amgen (-0,09 Prozent auf 283,90 USD), Walt Disney (-0,08 Prozent auf 90,95 USD) und Merck (-0,07 Prozent auf 107,63 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 353 909 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,85 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

