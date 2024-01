Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag freundlich

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag gewinnt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,03 Prozent auf 16 798,89 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,352 Prozent auf 16 852,19 Punkte an der Kurstafel, nach 16 793,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 16 898,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 618,86 Punkten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,72 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 11.12.2023, bei 16 221,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15 241,12 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 11 402,52 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 3,25 Prozent auf 65,49 USD), Netflix (+ 2,64 Prozent auf 490,96 USD), Palo Alto Networks (+ 1,96 Prozent auf 322,29 USD), DexCom (+ 1,33 Prozent auf 129,70 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,29 Prozent auf 151,11 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-4,99 Prozent auf 3,24 USD), Warner Bros Discovery (-4,38 Prozent auf 10,49 USD), Biogen (-3,24 Prozent auf 245,99 USD), Tesla (-2,94 Prozent auf 227,07 USD) und Constellation Energy (-2,79 Prozent auf 112,62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 537 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,623 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

2024 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,15 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

