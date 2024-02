Zuversicht in New York: NASDAQ 100 legt mittags zu

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent fester bei 17 956,06 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,163 Prozent höher bei 17 962,58 Punkten in den Handel, nach 17 933,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 17 987,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 901,56 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17 421,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 961,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 12 057,79 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,54 Prozent zu. Bei 18 091,62 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 12,36 Prozent auf 149,69 USD), Zoom Video Communications (+ 5,35 Prozent auf 66,50 USD), Palo Alto Networks (+ 3,25 Prozent auf 312,63 USD), NXP Semiconductors (+ 2,60 Prozent auf 250,13 USD) und Marvell Technology (+ 2,54 Prozent auf 70,36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Workday A (-3,09 Prozent auf 297,72 USD), Amgen (-2,37 Prozent auf 279,58 USD), Electronic Arts (-2,11 Prozent auf 139,57 USD), Adobe (-1,69 Prozent auf 550,99 USD) und Cadence Design Systems (-1,10 Prozent auf 300,36 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 499 476 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,808 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at