Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 0,28 Prozent höher bei 19 847,13 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,289 Prozent auf 19 848,71 Punkte an der Kurstafel, nach 19 791,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 19 870,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 810,41 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 23.08.2024, den Wert von 19 720,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 700,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 701,10 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 19,97 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 5,73 Prozent auf 269,60 USD), Tesla (+ 3,68 Prozent auf 247,01 USD), Micron Technology (+ 3,64 Prozent auf 94,21 USD), JDcom (+ 2,84 Prozent auf 29,36 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,30 Prozent auf 102,20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CSX (-2,26 Prozent auf 34,14 USD), Marvell Technology (-2,11 Prozent auf 72,31 USD), Illumina (-1,77 Prozent auf 128,88 USD), AstraZeneca (-1,48 Prozent auf 77,22 USD) und Biogen (-1,41 Prozent auf 196,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10 850 211 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,109 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Diamondback Energy-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at