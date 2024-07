Zuversicht in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags fester

Aktuell legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,20 Prozent auf 19 070,84 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,046 Prozent auf 19 041,15 Punkte an der Kurstafel, nach 19 032,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18 721,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 113,43 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,44 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 25.06.2024, einen Wert von 19 701,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 17 430,50 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.07.2023, den Wert von 15 561,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 15,27 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 5,95 Prozent auf 3,48 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,70 Prozent auf 205,71 USD), Atlassian A (+ 5,15 Prozent auf 176,24 USD), O Reilly Automotive (+ 4,60 Prozent auf 1 099,01 USD) und Workday A (+ 4,20 Prozent auf 229,79 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lululemon Athletica (-7,24 Prozent auf 252,35 USD), Align Technology (-5,70 Prozent auf 230,84 USD), Warner Bros Discovery (-5,02 Prozent auf 8,05 USD), Honeywell (-4,52 Prozent auf 203,99 USD) und Arm (-3,60 Prozent auf 152,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 264 028 Aktien gehandelt. Mit 3,185 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at