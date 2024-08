Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 2,43 Prozent stärker bei 19 252,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 2,27 Prozent auf 19 222,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 796,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 261,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 162,91 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,680 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 19 682,87 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 17 440,69 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 15 757,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 16,37 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 10,91 Prozent auf 153,55 USD), Constellation Energy (+ 10,46 Prozent auf 186,33 USD), NVIDIA (+ 9,03 Prozent auf 113,10 USD), ASML (+ 7,36 Prozent auf 923,53 USD) und Broadcom (+ 7,30 Prozent auf 154,00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Verisk Analytics A (-7,69 Prozent auf 264,00 USD), Marriott (-5,38 Prozent auf 225,93 USD), Microsoft (-2,47 Prozent auf 412,46 USD), Warner Bros Discovery (-1,37 Prozent auf 8,66 USD) und DexCom (-1,08 Prozent auf 68,95 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 18 847 235 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,092 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die JDcom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at