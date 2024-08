Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,65 Prozent stärker bei 16 467,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,378 Prozent auf 16 261,36 Punkte an der Kurstafel, nach 16 200,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 137,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 490,89 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 352,76 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.05.2024, den Wert von 16 349,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 909,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,52 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 60,18 Prozent auf 1,23 USD), Dixie Group (+ 9,87 Prozent auf 0,62 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 8,87 Prozent auf 87,61 USD), Cumulus Media A (+ 7,69 Prozent auf 1,68 USD) und Cutera (+ 7,41 Prozent auf 1,16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil ADTRAN (-16,80 Prozent auf 4,40 EUR), Commercial Vehicle Group (-13,53 Prozent auf 4,09 USD), Dorel Industries (-7,55 Prozent auf 4,90 USD), Henry Schein (-5,13 Prozent auf 65,99 USD) und Expeditors International of Washington (-4,36 Prozent auf 116,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36 588 093 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,082 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

