Zuversicht in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im Dow Jones

Für den Dow Jones ging es am Dienstag aufwärts.

Der Dow Jones erhöhte sich im NYSE-Handel letztendlich um 1,85 Prozent auf 40 954,48 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,262 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,182 Prozent schwächer bei 40 138,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 40 211,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 40 988,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40 263,78 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, stand der Dow Jones bei 38 589,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 37 798,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 509,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40 988,81 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 6,50 Prozent auf 548,87 USD), Caterpillar (+ 4,28 Prozent auf 360,58 USD), Boeing (+ 3,87 Prozent auf 186,05 USD), Home Depot (+ 2,97 Prozent auf 369,12 USD) und Dow (+ 2,68 Prozent auf 54,70 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Merck (-2,09 Prozent auf 125,44 USD), Microsoft (-0,98 Prozent auf 449,52 USD), Intel (-0,35 Prozent auf 34,34 USD), Chevron (-0,17 Prozent auf 157,77 USD) und Cisco (+ 0,04 Prozent auf 47,42 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 12 506 966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,247 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at