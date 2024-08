Zuversicht in Wien: ATX Prime beendet den Mittwochshandel im Plus

Der ATX Prime notierte am Abend im Plus.

Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 2,70 Prozent auf 1 787,26 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 740,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 740,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 788,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 740,27 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 1 855,18 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2024, den Stand von 1 825,99 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 07.08.2023, einen Wert von 1 622,81 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,27 Prozent nach oben. Bei 1 889,08 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 5,13 Prozent auf 31,75 EUR), BAWAG (+ 4,11 Prozent auf 64,60 EUR), Erste Group Bank (+ 4,01 Prozent auf 45,65 EUR), IMMOFINANZ (+ 3,94 Prozent auf 29,00 EUR) und STRABAG SE (+ 3,69 Prozent auf 39,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen DO (-1,60 Prozent auf 147,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,32 Prozent auf 16,39 EUR), AMAG (-1,20 Prozent auf 24,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,91 Prozent auf 8,70 EUR) und Frequentis (-0,34 Prozent auf 29,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 1 368 731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,049 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

