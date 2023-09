Zuversicht in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag legt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,44 Prozent auf 1 582,68 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,009 Prozent auf 1 575,56 Punkte an der Kurstafel, nach 1 575,70 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 583,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 573,30 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,843 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 582,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 571,52 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 1 364,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 0,064 Prozent abwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,12 Prozent auf 56,20 EUR), Lenzing (+ 2,68 Prozent auf 38,30 EUR), Addiko Bank (+ 2,00 Prozent auf 12,75 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,72 Prozent auf 9,46 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,60 Prozent auf 27,94 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AMAG (-5,07 Prozent auf 28,10 EUR), Wolford (-2,13 Prozent auf 4,60 EUR), PORR (-2,02 Prozent auf 11,64 EUR), Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 25,40 EUR) und Verbund (-0,71 Prozent auf 77,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 155 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 27,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

