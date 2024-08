Zuversicht in Wien: Zum Handelsstart Pluszeichen im ATX Prime

So bewegt sich der ATX Prime am Montagmorgen.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent auf 1 787,41 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 1 785,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 784,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 787,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 784,52 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 855,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 844,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 593,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 4,64 Prozent auf 36,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,82 Prozent auf 5,60 EUR), FACC (+ 1,76 Prozent auf 6,95 EUR), Semperit (+ 1,66 Prozent auf 11,00 EUR) und PORR (+ 1,33 Prozent auf 13,68 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Flughafen Wien (-1,92 Prozent auf 51,00 EUR), UBM Development (-1,38 Prozent auf 21,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,58 Prozent auf 34,15 EUR), DO (-0,54 Prozent auf 147,60 EUR) und Telekom Austria (-0,48 Prozent auf 8,30 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 11 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,299 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at