Zuversicht in Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der SPI zum Handelsende.

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,64 Prozent fester bei 16 161,08 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,125 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,241 Prozent auf 16 097,18 Punkte an der Kurstafel, nach 16 058,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 202,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 048,13 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, wurde der SPI mit 16 291,35 Punkten berechnet. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 15.05.2024, mit 15 887,49 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 15.08.2023, den Stand von 14 495,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,92 Prozent. Bei 16 484,31 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ObsEva (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Evolva (+ 6,98 Prozent auf 0,92 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,66 Prozent auf 8,40 CHF), ams (+ 5,49 Prozent auf 1,10 CHF) und COLTENE (+ 5,09 Prozent auf 51,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Orascom Development (-14,04 Prozent auf 4,04 CHF), Molecular Partners (-4,39 Prozent auf 5,45 CHF), SHL Telemedicine (-3,95 Prozent auf 3,40 CHF), Idorsia (-3,12 Prozent auf 2,11 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-2,88 Prozent auf 0,37 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 580 349 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252,436 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

