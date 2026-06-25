25.06.2026 10:41:38

Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert und damit die Kursgewinne der vergangenen Tage vorerst nicht fortgesetzt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte auf 127,29 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

In den vergangenen Tagen waren die Ölpreise kräftig gefallen, was die Inflationserwartungen am Markt dämpfte und für einen Rückgang der Renditen sorgte. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank wird am Markt nur noch mit einer Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) bis zum Jahresende gerechnet.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Nachmittag im Zuge der US-Konsumausgaben auf dem Programm stehen und für neue Impulse sorgen könnten. Diese sogenannten PCE-Deflatoren sind das bevorzugte Inflationsmaß der Fed und daher von besonderer Bedeutung./jkr/stk

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen